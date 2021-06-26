Возле Крыма развернули крымскотатарский флаг

В День крымскотатарского флага на административной границе с Крымом развернули большой флаг.

К административной границе с Крымом сегодня, 26 июня, в День крымскотатарского флага активисты принесли крымскотатарский флаг. Об этом сообщает Сегодня.

"26 июня ежегодно в Украине отмечается День крымскотатарского флага, датой празднования которого избран первый день работы первой сессии Курултая крымскотатарского народа II созыва", - написал в Facebook крымскотатарский политический и общественный деятель Рефат Чубаров.

Флаг развернули на КПВВ Чонгар в Херсонской области.