Россия допустила участие США по Донбассу

В Москве пока точно не знают, "каковы могут быть параметры обсуждения" этого вопроса. Конкретных обсуждений на эту тему не ведется, отметили в МИД РФ.

В России заявили, что участие США в урегулировании конфликта на Донбассе возможно, "если бы они сумели повлиять на выполнение Украиной минских соглашений". Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, пишет Коммерсант 26 июня. Он отметил, что пока никаких конкретных обсуждений на эту тему не ведется.

Рябков пояснил, что точно не знает, "каковы могут быть параметры обсуждения" этого вопроса.

"Раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе. Но вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль... Здесь главное - позиция и подход. При нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего", - сказал российский дипломат.