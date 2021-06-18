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Секс после 40: о чем молчат мужчины

  6   0 18.06.2021, 23:02 | Новости, Общество
Секс после 40: о чем молчат мужчины

Есть у меня определенная категория клиенток - жены мужей, которым за 40. Как правило, их волнуют два вопроса: как вернуть секс в супружескую жизнь и второй - как удержать мужчину, чтобы не ушел к более юной. История одной из последних пар впечатляет: обоим за 40, трое детей, у обоих связи на стороне, брак трещит по швам - вот-вот все рухнет. Но не рухнул. И знаете, что его удержало?

Впрочем, давайте для начала разберемся, что происходит с телом и душой после сорока, что нужно понять и изменить в эти годы, чтобы пройти эту перестройку без потерь, пишет в своем блоге доктор медицинских наук, профессор, президент Украинского общества антропософских врачей Наталья Костинская, информирует UAINFO.org.

Помните поговорку "седина в бороду, бес в ребро"? Бунт сорокалетних может быть одним из проявлений андропаузы, настигающей мужчин на пятом десятке. В эти годы мужчины пересматривают свою жизнь, проживают так называемый кризис среднего возраста, который совпадает с физиологическим затуханием половой силы. Но в отличие от женской менопаузы, изменения у мужчин происходят большей частью в голове, чем в теле. Хотя бы потому что и в 60, и в 70 и даже в 80 мужчина может стать отцом. Женщина при условии, что это менопауза, а не климакс (климакс - болезненное состояние, менопауза - естественное) может и вовсе не заметить принципиальных изменений. Гормональная перестройка: снижение выработки эстрогенов и повышение продукции тестостерона часто проявляются всплеском социальной и организаторской активности, участием в разных общественных движениях. Пережить переходный возраст женщинам проще, их стопорит забота о детях, а некоторых - уже о внуках. И потом женская сущность более духовна: духовность - все то, что мы безвозмездно делаем для мира. Мужчинам - материалистам и эгоцентристам - в этом смысле сложнее. На фоне снижения продукции тестостерона после 40 появляется тревожное чувство: что-то в жизни срочно нужно менять. Но что? Вот здесь и начинаются поиски новых сексуальных партнеров, интриги на стороне, поездки на охоту, прыжки с парашютом, попытки сменить место жительства, начать жизнь с чистого листа с другой семьей - в ход идут любые способы насытить свою жизнь и выскочить из эмоциональной ямы. 

У некоторых растет конфликтность, они устраивают скандалы дома и на работе, снимают стресс и депрессию алкоголем и наркотиками. И длится этот период у сильного пола чуть ли не два десятилетия: с 45 и до 60. Тело в это время тоже штормит. В разы возрастает сексуальный аппетит, но в то же время растет сердцебиение, скачет давление, появляется ощущение внутренней тревоги и комка в горле. Общепринято, что во всем виноваты гормоны: действительно, продукция тестостерона после 40 резко снижается, гаснет потенция, появляются проблемы с эрекцией, зато растут раздражительность, злость. Именно тестостерон активирует либидо, отвечает за половое возбуждение и интенсивность оргазма. Но не гормонами едиными! 

Американские ученые после ряда исследований сделали интересное заключение: на самом деле андропауза и проблемы с эрекцией очень часто связаны с повышением давления и нарушением кровообращения в организме. Кровь во время полового акта, как прилив и отлив в океане, то наполняет пещеристые тела полового члена, то покидает их. Чтобы этот процесс ничто не омрачало, все кровяные русла должны быть чисты и свободны. Сегодня закупорка и сужение сосудов у мужчин происходит очень рано (причины фаст-фуд, дефицит движения, курение, алкоголь). По статистике, в 40% случаев проблема "вялого пениса" связана именно с нарушением циркуляции крови. "Виагра", а ее действие как раз и основано на временном улучшении кровообращения, проблему не решает. Даже наоборот: среди моих пациентов было несколько мужчин, ставших инвалидами после злоупотребления препаратом, ведь он дает осложнения на сердце.

Чтобы улучшить эрекцию после 40, я бы рекомендовала чистящие сосуды детокс-препараты, плюс включение в меню папайи, ананасов, киви, бананов, которые содержат фермент бромелайн. Эти фрукты называют "трубочистами сосудов", благодаря способности разжижать кровь, "раскупоривать" сосуды, а еще они богаты важными для потенции витаминами С, Е, группы В. Для счастливой сексуальной жизни и хорошей эрекции необходим минерал селен. Селеновый дефицит сегодня распространенная история, а ведь он ведет к раку простаты. Селен содержится в дрожжах, печени, почках, других субпродуктах, которые многие не едят. Компромиссный вариант - получать этот микроэлемент в виде биодобавок, содержащих неорганический селен природного происхождения в сочетании с витамином Е. 

Но самое главное в этом возрасте - не столько телесный детокс, сколько психологический, духовный. Важно найти для себя новые ценности и смысл жизни, избавиться от эгоцентризма и делать что-то хорошее для мира. У меня был пациент, который занимался выпуском пестицидов, но после 40 он перестроил свой бизнес на производство органической продукции. Вместо отравления земли он стал о ней заботиться. Сменив дело, он вскоре поправил здоровье (правильное питание - наше все!) и изгнал из "ребра своего беса". Пара, с которой я начала свой рассказ, в критический для обоих период поступили иначе: они договорились, что будут вместе и родили четвертого ребенка. Новое осознание своей жизни, новые смыслы и цели - то, что помогает сохранить семью, а иногда и себя самого.

Что касается секса после 40 - он вполне может быть лучше, чем в 20. Возраст раскрывает интимную близость по-настоящему: женщины не стесняются озвучивать свои желания, мужчины готовы больше времени уделять прелюдии, теперь оба партнера готовы к экспериментам и новым ощущениям.

Перейти на сайт автора можно по ссылке: kostinska . info

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Наталья КОСТИНСКАЯ

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