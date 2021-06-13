Иран должен быть прозрачным и справедливым. G7 сделала заявление о крушении самолета МАУ

Страны "Большой семерки" (G7) выступили в поддержку усилий, направленных на прозрачность и подотчетность Ирана по компенсациям родственникам жертв катастрофы пассажирского самолета МАУ в январе 2020 года. При этом страны обеспокоены продолжением нарушений прав человека и злоупотреблений в Иране.

Об этом говорится в совместном коммюнике "Большой семерки" по итогам саммита.

"Мы поддерживаем усилия, направленные на обеспечение прозрачности, подотчетности и справедливости в отношении жертв Рейса 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого Ираном в январе 2020 года. Мы повторяем свое глубокое беспокойство по поводу продолжения нарушений прав человека и злоупотреблений в Иране", - говорится в документе.