За сутки в Украине 1 274 новых COVID-случаев

По состоянию на 12 июня, в Украине зафиксировано 1 274 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего в городе Киев - 215.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Кроме того, среди "лидеров" по заболеваемости коронавирусом Харьковская область (104), Киевская (102), Львовская (84) и Донецка (84) области.

Всего за сутки госпитализировали 709 человек, умерли - 69, выздоровели - 4 905 людей.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 26 999 человек, методом ИФА - 10 910 человек, экспресс-тестами - 16 912 человек.