Врач предупредил об угрозе "черного грибка" в Украине: чем опасна инфекция и кто в зоне риска

Мукоромикоз (или черный грибок) является крайне опасным заболеванием, которое в Украине фиксировалось еще до эпидемии коронавируса. Но сейчас, когда оно охватило Индию и вышло за ее пределы, возникла серьезная угроза быстрого распространения. В группе риска – люди с ослабленным иммунитетом, в частности, те, которые болеют или перенесли COVID-19.

Лечение этой болезни стационарное и достаточно сложное, а специфических лекарств не хватает.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал врач-инфекционист Виктор Петров, информирует UAINFO.org.

Черный грибок вскоре может появиться в Украине

Я не могу подтвердить случай заболевания мукоромикозом женщины из Закарпатья, поскольку еще не получены окончательные данные по поводу верификации возбудителя. Микологическое исследование может занять несколько дней. Однако даже если этот случай не подтвердится, случаи мукоромикоза не за горами.

Он встречался и ранее, таких случаев в Украине было не более 5-10 в год. Сейчас частота этих осложнений может значительно возрасти.

Украина не готова к вспышке черного грибка

Мы к этому не готовы. Мукоромикоз имеет очень большую летальность. Он лечится исключительно в условиях стационара, в условиях интенсивной терапии, поскольку эти лекарства чаще всего вводятся внутривенно.

В Украине очень ограниченное количество амфотерицина В – препарата, который используется именно для лечения этого заболевания. Этого препарата ни одна из областных больниц в достаточном количестве пока не имеет.

Поэтому большинство ученых бьют тревогу, поскольку, если выпустить эту инфекцию бесконтрольно, мы можем иметь совсем другую проблему, проблему посткоронавирусного мира.

Единственное, что спасает, – у нас в окружающей среде нет необходимых условий для того, чтобы возбудитель долго сохранялся в жизнеспособном виде. К счастью, у нас уровень влажности, ультрафиолетовое излучение и общий уровень среднесуточной температуры не является благоприятным.

Как происходит передача черного грибка?

воздушно-капельным путем;

через воздух;

через поверхности.

Это инфекционное осложнение. Причиной заболевания является микроорганизм – грибок. Передача этого грибка к человеку, который восприимчив к болезни, является опасной.

Но больше всего характерна передача инфекции для стационаров, когда люди заражают друг друга при близком контакте. Например, если они находятся в одной палате с инфицированным человеком. В быту риск меньше, а на улице – еще меньше.

Кто в группе риска заражения черным грибком?

те, кто болеет COVID-19;

те, кто перенесли COVID-19 менее 2 недель назад;

люди с ослабленным иммунитетом;

ВИЧ-инфицированные;

больные сахарным диабетом;

те, кто получали большие дозы гормональных препаратов, в частности, дексаметазон.

После COVID-19 иммунная система практически на нулевом уровне, поскольку все силы организма бросаются на борьбу с вирусом. Поэтому те люди, которые переболели, а особенно те, которые переболели тяжело или получали большие дозы гормональных препаратов, всем нам известного препарата дексаметазона, являются группой наибольшего риска по развитию мукоромикоза.

Заболевание не грозит маленьким детям или взрослым, которые имеют достаточный уровень иммунитета.

Какие органы поражает черный грибок?

легкие;

верхние дыхательные пути;

гайморовы пазухи;

глаза;

Какие симптомы могут указывать на заражение черным грибком?

симптомы, характерные для бронхита;

симптомы, характерные для гайморита;

выделения из бронхиальных путей;

выделения из носа.

При возникновении этих симптомов стоит не полениться, позвонить своему семейному врачу и рассказать ему об этом.