В МОЗ рассказали о COVID-паспортах для украинцев

Украинцы с COVID-паспортами смогут свободно перемещаться по странам Европейского Союза. Систему запустят в июле.

Сертификаты вакцинации против коронавируса облегчат путешествия украинцам по Европе. Документы должны заработать с 1 июля. Об этом в эфире телеканала Дом рассказал председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Украины Федор Лапий.

"Есть план действий, чтобы 1 июля запустить эту систему. Не только Министерство здравоохранения внедряет такие электронные сертификаты. Потому что, например, без Министерства иностранных дел невозможно, ведь согласования ведутся и на международном уровне. Пока я не вижу оснований для беспокойства", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что граждане Украины, не получившие COVID-инъекцию, также смогут въезжать в страны ЕС, однако они должны будут сдавать ПЦР-тест или експресс-тест, или находиться определенный срок на изоляции.

Однако документ о вакцинации значительно облегчит пребывание в европейских странах.

"Это дополнительная свобода", - отметил Лапий.

Срок действия сертификата вакцинации будет зависеть от количества доз препарата против коронавируса.

"Большинство вакцин предполагают введение двух доз, у которых нет срока давности. Возможно, через год будет решено вводить дополнительную дозу. Страны могут самостоятельно принимать решение о количестве доз - одной или двух. Все, кто проходит вакцинацию в Украине против COVID-19, уже есть в электронной базе данных ", - сказал представитель МОЗ.

При возвращении туристов на родину они могут пользоваться тем же COVID-паспортом. ПЦР-тестирование для них не обязательно. Правда, по словам Лапия, опция пока еще не работает.

"Идея в том, чтобы по возвращении вы пользовались этим же электронным сертификатом о вакцинации, поскольку вы привиты, и у него нет срока давности. Пока это не работает в Украине, как и во многих других странах", - сказал специалист МОЗ.