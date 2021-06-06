Россия незаконно удерживает в тюрьмах девять гражданских журналистов, - МИД

В российских тюрьмах незаконно удерживают 9 гражданских журналистов из оккупированного Крыма. Россия уничтожила независимую журналистику на оккупированном Крымском полуострове.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины на странице в Facebook.

Как отметили в МИД, в условиях давления и репрессий против независимой профессиональной журналистики в Крыму, возник феномен гражданского журнализма. Речь идет о случаях, когда обычные люди брали на себя выполнение функций СМИ, освещая настоящую ситуацию в оккупированном Крыму.

"За свою гражданскую позицию и журналистскую деятельность, активисты подвергаются преследованиям и попадают за решетку, обвинения выдвигаются по "террористическим" статьям, что грозит заключением на сроки 20 и более лет", - рассказали в МИД.

По состоянию на сегодня в российских тюрьмах находятся Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Рэмзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Амет Сулейманов. А задержанный 10 марта журналист "Крым.Реалии" Владислав Есипенко под арестом.

Напомним, журналисту Есипенко в оккупированном Крыму выдвинули обвинения в якобы изготовлении взрывчатки. Он будет находиться под незаконным арестом до середины июля 2021 года.

Также журналиста Есипенко обвинили в якобы перевозке оружия. По этому делу ему грозит до 4 лет лишения свободы.