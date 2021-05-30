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Резкий спад: В Украине 1 703 новых случая коронавируса

  11   0 30.05.2021, 09:08 | Новости, Общество
Резкий спад: В Украине 1 703 новых случая коронавируса

В Украине обнаружили 1 703 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализировали 1 330 человек, умерли 84 пациента, выздоровели 5733 человека. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и г. Киев (96).

За сутки протестировано:

- методом ПЦР - 15 199 человек;

- методом ИФА - 3289 человек;

- экспресс-тестами - 14 002 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2 201 472 человека, выздоровели 2 036 148 человек, а умерли - 50 472.

 

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