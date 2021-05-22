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На Донбассе вырос пассажиропоток через КПВВ

  9   0 22.05.2021, 19:07 | Новости, Общество
На Донбассе вырос пассажиропоток через КПВВ

Фактически пропуск граждан осуществляется только через КПВВ Станица Луганская, так как сепаратисты блокируют остальные пункты пропуска.

На Донбассе пассажиропоток через КПВВ за неделю вырос на 20%, однако пропуск граждан фактически осуществляется только через пункт пропуска Станица Луганская. Об этом сообщает МВД в субботу, 22 мая.

Украинская сторона пропускает граждан каждый день с 8:00 до 16:00, однако сепаратисты блокируют работу КПВВ Счастье, Золотое, Гнутово, Майорское и Марьинка. В то же время смежный пункт пропуска с Новотроицким сепаратисты открывают дважды в неделю.

Кроме того, сепаратисты трижды нарушили режим работы гуманитарного дорожного коридора, направляя граждан через линию разграничения после завершения времени работы КПВВ.

"За неделю через КПВВ последовали 213 граждан и 41 транспортное средство в сторону временно оккупированной части Донбасса, а 268 граждан и 59 транспортных средств - в направлении контролируемой территории. Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ Станица Луганская. Пассажиропоток там, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилась на 20%", - добавили в МВД.

В ведомстве также сообщили, что сепаратисты не допустили на временно оккупированную территорию Украины 26 граждан.

"По словам людей, среди причин отказов в пропуске были в "Станице Луганской" - отсутствие зарегистрированного места жительства на временно оккупированной Луганской области, а в "Новотроицком" - отсутствие в списках лиц, которым предоставлено разрешение на пропуск. Пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию", - пояснили в министерстве.

В свою очередь через КПВВ Новотроицкое проехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью от Красного Креста и управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставлены 167,9 тонны груза, в частности, гигиенические наборы и строительные материалы", - подытожили в МВД.

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