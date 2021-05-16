В Киеве "герою парковки" оставили целый набор сюрпризов

В Киеве очередной "герой парковки" поплатился за свое хамское поведение. Ему отомстили жители одного из дворов, где он не по правилам поставил свое транспортное средство.

Об этом пишет Telegram-канал "Киев оперативный".

Так, "предприимчивые" киевляне оставили на капоте автомобиля нарушителя "оригинальный" сюрприз - два пакета с мусором.

"Поздравление от пешеходов получил водитель Renault (AH9944KI), который своей парковкой перекрыл проход к тротуару", - говорится в подписи к фотографии.

Там же указано, что инцидент произошел во дворе дома по улице Бахмачская, 20.