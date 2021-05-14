До 25 грн: коли киянам чекати на скандальне підвищення цін на проїзд

Рішення про зміни тарифу на проїзд у громадському транспорті буде прийматися з урахуванням думки киян, запевнив Поворозник.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що процес зміни тарифу на проїзд у комунальному громадському транспорті триває два-три місяці та остаточне рішення буде прийнято після ретельного аналізу розрахунків, наданих перевізниками.

Про це він повідомив у ефірі одного з українських телеканалів, інформує UAINFO.org.

"Вчора були заяви в частині підвищення тарифу київськими перевізниками, комунальними підприємствами "Київський метрополітен" і "Київпастранс" зроблені відповідні розрахунки - 21 і 25 гривень. Ці документи сьогодні передаються в департаменти транспорту та економіки, і буде зроблений детальний аналіз цих розрахунків і після цього будуть прийматися ті чи інші рішення", - заявив він.

За словами Поворозника, зміна тарифу є досить тривалою - це процес двох-трьох місяців, це процес громадських обговорень, він публічний.

"Це буде обговорюватися перед тим, як будуть вноситися ті чи інші зміни щодо вартості тарифу", - зазначив він.

"З аналізу ситуації тієї, яка є на комунальних підприємствах, будуть прийматися ті чи інші рішення, і я точно скажу, що вони будуть прийматися з урахуванням думки киян, в тому числі. Ми розуміємо складну економічну ситуацію, яка є не тільки на підприємствах транспорту, а також складну ситуацію й у киян в першу чергу, пов'язану з пандемією ... будемо знаходити якусь золоту середину", - додав перший заступник голови КМДА.