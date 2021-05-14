Заразність COVID-19. Комаровський розповів про принципово нове ставлення до оцінки шляхів поширення коронавірусної інфекції

15 квітня The Lancet Journal опублікував матеріал, що принципово змінює ставлення всього людства до оцінки шляхів поширення коронавірусної інфекції

З моменту появи на Землі коронавірусу було припущення про те, що він передається двома способами - повітряно-крапельним і контактним. Було навіть припущення про те, що унікальною особливістю коронавірусу є саме цей контактний шлях, який домінує. Саме після цього всі почали використовувати рукавички, вулиці стали мити дезінфікуючими розчинами, ми з вами почали знімати передачі про те, як мити руки, готувати санітайзер самотужки, якщо не вдалося купити в аптеці, йдеться у блозі Євгена Комаровського на сайті НВ.

Але еволюція уявлень про заразність COVID-19 звелася до того, що через деякий час було з'ясовано - так, вірусні частинки виявляються на поверхнях, але вони практично не здатні інфікувати іншу людину. Тобто контактний шлях відіграє вкрай незначну роль в передачі вірусу, і не треба мити і дезінфікувати все навколо, не треба ходити в рукавичках. Все це -цілковита нісенітниця. Залишається повітряно-крапельний шлях.

Але виявилося, що просто повітряно-крапельний шлях до кінця нічого не пояснює. І через деякий час з'ясувалося, що вірус може передаватися і аерозольним шляхом. Різниця величезна. Повітряно-крапельний шлях - це наші мокротиння, соплі, слюні, великі краплі, які можуть пролетіти кілька метрів і впасти. А ось аерозольний шлях - це найдрібніші частинки, які переносяться з потоками повітря. І, фактично, ніякі маски не можуть нас захистити.

Вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж усі маски разом узяті. Тобто і повітряно-крапельний, і аерозольний шлях важливі, але дедалі більше фактів указує на те, що головним способом поширення коронавірусної інфекції є саме аерозольний шлях.

І ось автори в журналі Lancet після величезної кількості досліджень формулюють десять фактів, що вказують на те, що аерозольний шлях є найголовнішим. Проаналізуймо їх.

1. Суперпоширювачі. Є людина, яка заразила десь 500 людей навколо. З більшістю вона безпосередньо не контактуваал. Тож вірус переносився на великі відстані саме потоком повітря.

2. Величезна кількість фактів, коли має місце зараження без прямого контакту. Ті ж ситуації, коли на кораблях люди перебували, замкнені в каютах, і, тим не менш, захворювали.

3. Безсимптомні носії, які заражають, але не чхають і не кашляють.

4. У приміщенні ймовірність заразитися багаторазово є вищою, і вентиляція приміщень значно зменшує зараження там.

5. Внутрішньолікарняне інфікування. Повітряно-крапельний шлях унеможливлюється наявністю масок, респіраторів, захисних костюмів, а люди все одно заражаються.

6. Деякі лабораторні дослідження дозволили виявити життєздатний вірус в повітрі.

7. Життєздатний вірус виявляється в повітроводах і фільтрах вентиляційних систем.

8. Експерименти над тваринами. Між двома клітинами з інфікованими тваринами та здоровими встановили повітропровід. Здорові заразилися. Явно вірус поширювався з потоками повітря.

9. Немає жодного дослідження, яке доводить неможливість повітряної передачі.

10. Немає аргументів на користь того, що домінуючу роль відіграє контактний або повітряно-крапельний спосіб.

Зараз стає зрозуміло, що Ковід-19 - це теж летюча вірусна інфекція, як і кір, вітрянка, краснуха.

Тепер - практичні висновки, які має зробити суспільство і люди, що приймають рішення (уряд).

- Контроль над станом вентиляційних систем і за їх наявністю - це дуже важливо.

- Всі заходи, які можна проводити просто неба - треба там і проводити.

- Датчики вуглекислого газу давно пора включити в бюджет. Завод, який буде виготовляти такі датчики, не треба обкладати податками. І взагалі - усунути всі податки з вентиляційних систем. Тому що будь-яке їхнє здешевлення, робіт щодо їх налагодження - ми в цьому зараз зацікавлені і врятуємо десятки життів.

- Країні потрібні фахівці з вентиляційних систем.

- Давайте відчинимо вікна. Давайте боротися з безглуздими особами і психопатами, для яких відкрита кватирка в міському транспорті - це найстрашніша біда. Якщо на когось зле діє протяг - нехай вчиться жити в протязі. Нам всім потрібно навчитися жити в протягах.

Без систем вентиляції, без контролю параметрів повітря ми з цієї каші не виберемося.

НВ