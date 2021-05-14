Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:02

У Твіттері почалася травля акторки Ґал Ґадот через те, що вона підтримала Ізраїль

14:58

Береза: История с подозрением Медведчуку – классный сюжет для сериала. А его финал мы увидим ближе к президентским выборам

14:02

Заразність COVID-19. Комаровський розповів про принципово нове ставлення до оцінки шляхів поширення коронавірусної інфекції

13:00

Может ли растительное молоко заменить коровье?

12:10

Казарин: Кремль пытается лишить крымских татар внутригрупповой сплоченности, которая помогла им пережить Советский Союз

11:05

Коштовності прийомної дочки Наполеона продано за 1,67 мільйона доларів. ФОТО

10:05

Поєднання різних вакцин проти COVID-19 збільшує побічні ефекти – дослідження

09:33

Повернення в політику: Трамп готує серію мітингів у США – The New York Post

09:00

Ескалація на Донбасі: окупанти 19 разів обстріляли українські позиції, застосовували навіть танки

00:39

Исчезновение миллиардера: след ведет к агентам Путина – Bild

00:15

Bloomberg: ЕС встревожен стремлением РФ интегрировать территории в Донбассе

23:30

Суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт

23:02

Тимошенко займає послідовну позицію проти розпродажу землі, а інші політсили – кон’юнктурну, – експерт. ВІДЕО

20:01

Стомахин: КаРФаген должен быть разрушен!

19:01

Сельдь является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот, – диетолог

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Заразність COVID-19. Комаровський розповів про принципово нове ставлення до оцінки шляхів поширення коронавірусної інфекції

  24   0 14.05.2021, 14:02 | Новости, Общество
Заразність COVID-19. Комаровський розповів про принципово нове ставлення до оцінки шляхів поширення коронавірусної інфекції

15 квітня The Lancet Journal опублікував матеріал, що принципово змінює ставлення всього людства до оцінки шляхів поширення коронавірусної інфекції

З моменту появи на Землі коронавірусу було припущення про те, що він передається двома способами - повітряно-крапельним і контактним. Було навіть припущення про те, що унікальною особливістю коронавірусу є саме цей контактний шлях, який домінує. Саме після цього всі почали використовувати рукавички, вулиці стали мити дезінфікуючими розчинами, ми з вами почали знімати передачі про те, як мити руки, готувати санітайзер самотужки, якщо не вдалося купити в аптеці, йдеться у блозі Євгена Комаровського на сайті НВ. 

Але еволюція уявлень про заразність COVID-19 звелася до того, що через деякий час було з'ясовано - так, вірусні частинки виявляються на поверхнях, але вони практично не здатні інфікувати іншу людину. Тобто контактний шлях відіграє вкрай незначну роль в передачі вірусу, і не треба мити і дезінфікувати все навколо, не треба ходити в рукавичках. Все це -цілковита нісенітниця. Залишається повітряно-крапельний шлях.

Але виявилося, що просто повітряно-крапельний шлях до кінця нічого не пояснює. І через деякий час з'ясувалося, що вірус може передаватися і аерозольним шляхом. Різниця величезна. Повітряно-крапельний шлях - це наші мокротиння, соплі, слюні, великі краплі, які можуть пролетіти кілька метрів і впасти. А ось аерозольний шлях - це найдрібніші частинки, які переносяться з потоками повітря. І, фактично, ніякі маски не можуть нас захистити. 

Вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж усі маски разом узяті. Тобто і повітряно-крапельний, і аерозольний шлях важливі, але дедалі більше фактів указує на те, що головним способом поширення коронавірусної інфекції є саме аерозольний шлях.

І ось автори в журналі Lancet після величезної кількості досліджень формулюють десять фактів, що вказують на те, що аерозольний шлях є найголовнішим. Проаналізуймо їх.

1. Суперпоширювачі. Є людина, яка заразила десь 500 людей навколо. З більшістю вона безпосередньо не контактуваал. Тож вірус переносився на великі відстані саме потоком повітря.

2. Величезна кількість фактів, коли має місце зараження без прямого контакту. Ті ж ситуації, коли на кораблях люди перебували, замкнені в каютах, і, тим не менш, захворювали.

3. Безсимптомні носії, які заражають, але не чхають і не кашляють.

4. У приміщенні ймовірність заразитися багаторазово є вищою, і вентиляція приміщень значно зменшує зараження там.

5. Внутрішньолікарняне інфікування. Повітряно-крапельний шлях унеможливлюється наявністю масок, респіраторів, захисних костюмів, а люди все одно заражаються.

6. Деякі лабораторні дослідження дозволили виявити життєздатний вірус в повітрі.

7. Життєздатний вірус виявляється в повітроводах і фільтрах вентиляційних систем.

8. Експерименти над тваринами. Між двома клітинами з інфікованими тваринами та здоровими встановили повітропровід. Здорові заразилися. Явно вірус поширювався з потоками повітря.

9. Немає жодного дослідження, яке доводить неможливість повітряної передачі.

10. Немає аргументів на користь того, що домінуючу роль відіграє контактний або повітряно-крапельний спосіб. 

Зараз стає зрозуміло, що Ковід-19 - це теж летюча вірусна інфекція, як і кір, вітрянка, краснуха.

Тепер - практичні висновки, які має зробити суспільство і люди, що приймають рішення (уряд).

- Контроль над станом вентиляційних систем і за їх наявністю - це дуже важливо.

- Всі заходи, які можна проводити просто неба - треба там і проводити.

- Датчики вуглекислого газу давно пора включити в бюджет. Завод, який буде виготовляти такі датчики, не треба обкладати податками. І взагалі - усунути всі податки з вентиляційних систем. Тому що будь-яке їхнє здешевлення, робіт щодо їх налагодження - ми в цьому зараз зацікавлені і врятуємо десятки життів.

- Країні потрібні фахівці з вентиляційних систем.

- Давайте відчинимо вікна. Давайте боротися з безглуздими особами і психопатами, для яких відкрита кватирка в міському транспорті - це найстрашніша біда. Якщо на когось зле діє протяг - нехай вчиться жити в протязі. Нам всім потрібно навчитися жити в протягах.

Без систем вентиляції, без контролю параметрів повітря ми з цієї каші не виберемося.

НВ

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (382)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]