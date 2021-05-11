У більшості областей України 12-го травня періодичні дощі та місцями грози: кому не вдасться дочекатися опадів

Фото - UAINFO.org
Атмосферні фронти в середу будуть головними ньюсмейкерами погоди. Карта.
Циклон, який зараз перебуває в східних областях України, викручуватиметься проти годинникової стрілки, як він, зазвичай, і рухається, і тягнутиме за собою своїх бідних родичів - фронти, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, інформує UAINFO.org.
Така синоптична ситуація зумовить у більшості областей України 12-го травня періодичні дощі та місцями грози.
Уникнуть суттєвих опадів західні області, проте Закарпаття поллє дощами інший, підкарпатський циклончик.
Також нічого серйозного не буде на Вінниччині, Житомирщині та Одещині - переважатиме суха погода.
Вітер в Україні завтра поривчастий, колючий, переважно північно-східний.
Знову похолоднішає.
Найближчої ночі +7+11 градусів, на крайній півночі +4+7 градусів.
Завтра протягом дня у більшості областей очікується +12+17 градусів.
А ось у західних областях тепліше, +15+21 градусів.
Полюсом тепла виявиться завтра Закарпаття - там передбачається до +25 градусів!
У Києві в середу також знизиться температура повітря, вдень у межах +15, +16 градусів. Дощ ймовірний, але місцями та незначний. Вітер східного напрямку буде поривчастим. Візьміть щось тепліше.
Хоча ми ще й не відвикли носити теплі речі)
Друга половина тижня поверне в Україну теплО, проте не без дощів.
А ми поки що всі чекаємо на каштани та бузок))