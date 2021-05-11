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У більшості областей України 12-го травня періодичні дощі та місцями грози: кому не вдасться дочекатися опадів

  6   0 11.05.2021, 18:09 | Новости, Общество
У більшості областей України 12-го травня періодичні дощі та місцями грози: кому не вдасться дочекатися опадів

Фото - UAINFO.org

Атмосферні фронти в середу будуть головними ньюсмейкерами погоди. Карта.

Циклон, який зараз перебуває в східних областях України, викручуватиметься проти годинникової стрілки, як він, зазвичай, і рухається, і тягнутиме за собою своїх бідних родичів - фронти, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, інформує UAINFO.org

Така синоптична ситуація зумовить у більшості областей України 12-го травня періодичні дощі та місцями грози.

Уникнуть суттєвих опадів західні області, проте Закарпаття поллє дощами інший, підкарпатський циклончик. 

Також нічого серйозного не буде на Вінниччині, Житомирщині та Одещині - переважатиме суха погода.

Вітер в Україні завтра поривчастий, колючий, переважно північно-східний.

Знову похолоднішає.

Найближчої ночі +7+11 градусів, на крайній півночі +4+7 градусів.

Завтра протягом дня у більшості областей очікується +12+17 градусів.

А ось у західних областях тепліше, +15+21 градусів.

Полюсом тепла виявиться завтра Закарпаття - там передбачається до +25 градусів! 

У Києві в середу також знизиться температура повітря, вдень у межах +15, +16 градусів. Дощ ймовірний, але місцями та незначний. Вітер східного напрямку буде поривчастим. Візьміть щось тепліше.

Хоча ми ще й не відвикли носити теплі речі)

Друга половина тижня поверне в Україну теплО, проте не без дощів.

А ми поки що всі чекаємо на каштани та бузок)) 

Наталка ДІДЕНКО, синоптик

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