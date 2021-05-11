Опасный побочный эффект обнаружили у полезных омега-3 кислот

Известно, что организм человека не способен производить жирные кислоты омега-3, поэтому крайне важного получать их из продуктов. В больших количествах вещество содержится в рыбе, семенах и орехах.

Как пишет "Профиль" со ссылкой на European Heart Journal: Cardiovascular Pharmacotherapy, омега-3 необходимы для предотвращения когнитивных расстройств, уменьшения воспаления в организме и даже для здоровой кожи. Однако новое исследование обнаружило, что добавки с этими кислотами сопряжены с определенными рисками. В частности, ученые из Европейского общества кардиологов (ESC) выяснили, что дополнительный прием этих кислот может вызывать фибрилляцию предсердий (AF или AFib), информирует UAINFO.org.

Это состояние характеризуется неправильной работой сердечной мышцы, при которой оно начинает биться нерегулярно. Как пояснили в ESC, в этом случае увеличивается вероятность инсульта в пять раз. Кроме того, Американская кардиологическая ассоциация (AHA) отмечает, что AFib увеличивает риск образования тромбов, сердечной недостаточности и других проблем с сердцем.

Исследование также показало, что жирные кислоты омега-3 могут особенно увеличивать риск развития AF у тех, кто в анамнезе уже имеет проблемы с сердцем. Однако ученые подчеркнули, что это не означает необходимости отказа от питательного вещества, но прием добавок должен проходить исключительно под контролем специалиста.