Жителям ОРДЛО с российскими паспортами разрешат участвовать в выборах в Госдуму

В Российской Федерации планируют разрешить участвовать в выборах в Государственную думу жителям ОРДЛО, которые получили российские паспорта. Сейчас паспорта РФ уже получили полмиллиона жителей оккупированного Донбасса.

Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, передает ТАСС.

"Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах... Эти 500 тыс. человек (на Донбассе - ред.), принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму", - сказал Турчак.

Отметим, выборы в Госдуму РФ запланированы на 19 сентября 2021 года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ОРДЛО получить российское гражданство в упрощенном порядке.

rbc.ua