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Назван овощ, предотвращающий мужское бесплодие

  11   0 11.05.2021, 06:11 | Новости, Общество
Назван овощ, предотвращающий мужское бесплодие

Веская причина чаще есть помидоры.

Свой рацион необходимо обогащать свежими фруктами и овощами, потому что они богаты на витамины и ценные вещества. И свое внимание эксперты советуют обратить на помидоры, особенно мужчинам, сообщают Комментарии.

Исследователи из Университета Шеффилда (Великобритания) в ходе исследования выяснили, что регулярное употребление помидоров улучшает подвижность сперматозоидов и предотвращает мужское бесплодие. Все дело в ликопине - ярко-красном каротиноидном пигменте, который определяет цвет томатов.

В исследовании приняло участие 60 мужчин в возрасте от 19 до 30 лет. Их разделили на две группы и в течение 12 недель, одна из них принимала добавки с ликопином, а другая - плацебо. Перед началом эксперимента у добровольцев взяли анализы крови и образцы спермы.

Результаты показали, что у группы мужчин, которая каждый день принимала ликопин, сперматозоиды были здоровой формы и их активность выросла. Теперь ученые хотят провести более масштабное исследование, чтобы подтвердить свои результаты и также изучить влияние пищевой добавки на мужчин с проблемами фертильности. 

Отметим, что ликопин - один из самых мощных природных антиоксидантов, который снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака предстательной железы. Он борется с перекисным окислением в организме, блокируя свободные радикалы кислорода.

 

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