В Украине 8 710 новых случаев коронавируса за сутки

За сутки в Украине подтвердили 8 710 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника.

Всего за минувшие сутки госпитализировали 2 544 человека. От коронавируса умерли 370 человек. Выздоровели - 19 408.

Медики осуществили 87 641 тестирований в сутки (в частности методом ПЦР - 39 126, методом ИФА - 14 791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33 724).

Меньше всего новых больных в Закарпатской (121 случай) и Черновицкой (105 случаев) областях.