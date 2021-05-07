"COVID-19 — це суцільний театр болю та спецефектів". Сергій Риженко розповів про важкі наслідки, які виникають у кожного десятого. ВІДЕО

Після захворювання на COVID-19 у кожного десятого виникають серйозні проблеми зі здоров'ям, включно з кардіоміопатією та дисфункцією нирок.

Про це на брифінгу розповів головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, інформує НВ.

Лікар виділив п'ять груп побічних наслідків, які зустрічаються у кожного десятого, який перехворів на коронавірус:

Кардіоміопатія- цепервинне ураження серця, яке провокують уражені судини серця таголовного мозку.

Проблеми знирками, які незворотньо втрачають від 50 до80% функцій.

Ускладнення, пов'язані зорганами зору: зміни на сітківці, запалення і тромбози судин очей.

Нюхова дисфункція, яка може тривати кілька місяців або не відновитися зовсім.

Проблеми шлунково-кишкового тракту.

"COVID-19 - це суцільний театр симптомів, болю та спецефектів. Крім стандартних симптомів, ми бачимо фіолетові пальці, сліпоту та гіпоксію, яка, на жаль, проходить як легке нездужання. Сатурація падає нижче 70%, і ми називаємо її тою "щасливою пневмонією", яка доводить пацієнтів за кілька днів до смерті", - сказав Риженко.

"Вечірні Вісті"