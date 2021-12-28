Пирло может стать главным тренером "Бенфики"

Португальцы готовы отправить Жорже Жезуша в отставку.

Экс- тренер "Ювентуса" Андреа Пирло в скором времени может возглавить португальскую "Бенфику".

Как сообщает Calciomercato, "орлы" рассматривают вариант с отставкой нынешнего наставника команды Жорже Жезуша.

Его положение в клубе на данный момент весьма неустойчивым, несмотря на выход "Бенфики" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В связи с этим президент португальцев Руй Кошта рассматривает другие варианты, среди которых и Пирло. В прошлом Кошта вместе с итальянцем вместе играли за "Милан".

Другими кандидатами на эту должность "Бенфика" рассматривает Паулу Фонсеку и Нуну Эшпириту Санту, которые на данный момент остаются без работы.

Напомним, Пирло начал свою тренерскую карьеру в "Ювентусе" в 2020 году, но был уволен с должности в мае 2021 года и с тех пор является безработным.

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