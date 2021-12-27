Марсьяль уведомил Рангника о желании покинуть "Манчестер Юнайтед"

Французский форвард определился со своим будущим.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль хочет сменить клубную прописку. Об этом заявил главный тренер команды Ральф Рангник.

Специалист дал понять, что боссы английского клуба будут готовы отпустить своего форварда, но только за достойную компенсацию.

"Антони хочет уйти. Мы долго разговаривали с ним. Он объяснил мне, что находится в "Манчестер Юнайтед" последние семь лет и чувствует, что сейчас подходящее время для перемен.

Впрочем, любой переход должен быть не только в пользу игрока, но и в пользу клуба. Насколько мне известно, предложений от другого клуба не поступало. Пока это так, Марсьяль остается с нами", - цитирует Рангника Goal.

Напомним, Марсьяль присоединился к "МЮ" в 2015 году. Его контракт с манкунианцами действует до лета 2024 года.

В текущем сезоне 26-летний француз сыграл за "Манчестер Юнайтед" 10 матчей и забил один мяч.

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