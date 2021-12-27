Атлас: Хотел бы увидеть бой Джейка Пола и Хорхе Масвидаля

Специалист уверен, что это был бы очень интересный поединок.

Американский тренер по боксу Тедди Атлас, который работал с украинцем Александром Гвоздиком, высказался по поводу возможного поединка между блогером Джейком Полом и бойцом UFC Хохе Масвидалем.

"Я бы хотел это увидеть, но, скорее всего, этого не будет. Масвидаль - отличный ударник, это было бы интересно, бой бы точно привлек внимание. Как и поединок с Диасом.

Вудли - парень, которого побил Пол, был настоящим бойцом. Но он уже считай на пенсии, ему 41 или 42 года, и он никогда не был потрясающим ударником. Он лучше проявлял себя в партере, это не очень активный парень.

Пол достаточно хорошо выбрал себе соперника. Но было бы гораздо интереснее увидеть его бой с Масвидалем, ведь Хорхе лучше бьет, он более разносторонний спортсмен", - приводит слова Атласа SportsKeeda.

Напомним, после победы над Вудли Джейк Пол предложил президенту UFC дать ему бой с Хорхе Масвидалем.

Позже стало известно, что блогер также предложил пять миллионов за этот поединок, но Масвидаль отказался.

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