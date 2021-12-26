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Вингер "Сассуоло", на которого претендовал Шахтер, перейдет в "Аталанту"

  7   0 26.12.2021, 12:32 | Новости, Спорт
Вингер "Сассуоло", на которого претендовал Шахтер, перейдет в "Аталанту"

Жереми Бога вскоре станет одноклубником Руслана Малиновского.

Вингер "Сассуоло" Жереми Бога во время зимнего трансферного окна пополнит состав "Аталанты".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, бергамский клуб договорился о переходе 24-летнего футболиста, в подписании которого ранее также был заинтересован "Шахтер".

По информации источника, сумма трансфера ивуарийского вингера составит 22 миллиона евро плюс различные бонусы.

Игрок в ближайшее время должен прибыть в Бергамо для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" был готов заплатить за переход ивуарийца 10 миллионов евро и отдать Манора Соломона, но получил отказ.

В текущем сезоне Бога провел в составе "Сассуоло" 12 матчей, в которых сделал три результативные передачи. 

Фото Getty Images

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