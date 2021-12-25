Суарес может перебраться в чемпионат Бразилии

Уругваец попал в сферу интересов "Коринтианса".

Нападающий сборной Уругвая и "Атлетико" Луис Суарес в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как сообщает UOL Esporte, 34-летний футболист получил предложение продолжить карьеру в Бразилии.

Услугами Суареса интересуется "Коринтианс". В бразильском клубе уверены, что Луис сумеет усилить линию атаки команды.

"Коринтианс" рассчитывает заполучить уругвайца до апреля по сниженной цене, ведь его контракт с "Атлетико" заканчивается летом 2022 года.

В текущем сезоне Суарес провел 24 матча за "Атлетико", в которых забил 8 голов и выполнил одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

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