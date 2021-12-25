Милевский: Придет время, когда мы с Суркисом решим, чем я могу помочь "Динамо"

Украинец готов вернуться в столичный клуб.

Экс-футболист "Динамо" Артем Милевский рассказал о желании работать в киевской команде.

- Ты написал про «Динамо». Это твое реально возвращение?

- Мне очень хочется. Наверное, к этому надо быть готовым. Мне нравится, что мы с Игорем Суркисом в последнее время переписываемся. Можем позвонить без мата, как раньше. Мне это очень нравится.

- Такой вариант может быть?

- Может быть, да. Придет время, когда я приду к нему. Думаю, мы вместе решим, чем я могу помочь "Динамо". Надо просто вдвоем решить, чем я могу помочь. Не просто так сидеть там.

- Но лицензию пока не собираешься получать?

- Пока не хочу, - сказал Милевский в интервью ютуб-каналу Миля.

Напомним, что 36-летний украинец в октябре завершил карьеру.