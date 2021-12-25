Милевский: Придет время, когда мы с Суркисом решим, чем я могу помочь "Динамо"

Украинец готов вернуться в столичный клуб.
Экс-футболист "Динамо" Артем Милевский рассказал о желании работать в киевской команде.
- Ты написал про «Динамо». Это твое реально возвращение?
- Мне очень хочется. Наверное, к этому надо быть готовым. Мне нравится, что мы с Игорем Суркисом в последнее время переписываемся. Можем позвонить без мата, как раньше. Мне это очень нравится.
- Такой вариант может быть?
- Может быть, да. Придет время, когда я приду к нему. Думаю, мы вместе решим, чем я могу помочь "Динамо". Надо просто вдвоем решить, чем я могу помочь. Не просто так сидеть там.
- Но лицензию пока не собираешься получать?
- Пока не хочу, - сказал Милевский в интервью ютуб-каналу Миля.
Напомним, что 36-летний украинец в октябре завершил карьеру.