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Кабмін звільнив частину ФОПів від використання касових апаратів: кого це стосуватиметься

  3   0 24.12.2021, 12:49 | Новости, Спорт
Кабмін звільнив частину ФОПів від використання касових апаратів: кого це стосуватиметься

Кабінет Міністрів звільнив підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Як повідомляють на урядовому порталі, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабміну, інформує UAINFO.org.

"Рівень доходів підприємців у селах значно менший, ніж у містах, а в умовах карантинних обмежень він ще більше знизився. Витрати на придбання РРО стануть для них додатковим фінансовим навантаженням, що матиме негативні наслідки для бізнесу. Водночас використовувати програмні РРО, як альтернативу, не всі з них можуть через нерівномірне покриття швидкісним інтернетом або його відсутність у селах. Тому уряд вирішив підтримати таких підприємців, щоб вони не закривали бізнес і не звільняли своїх працівників, і надати їм можливість не застосовувати у своїй діяльності РРО", - цитує першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки Юлію Свириденко прес-служба Кабміну. 

Так, згідно з рішенням уряду, від обов'язкового застосування РРО звільняються суб'єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів), за умови не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій у 167 розмірів мінімальної заробітної плати (1 млн 85,5 тис.грн). 

UAINFO

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