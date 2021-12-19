Чисора: На**й завершение карьеры

Дерек Чисора с огоньком отреагировал на свое поражение двумя предложениями.

Ночью в Манчестере на Manchester Arena состоялся матч-реванш супертяжеловесов, где на бой вышли экс-чемпион мира новозеландец самоанского происхождения Джозеф Паркер и британец зимбабвийского происхождения Дерек Чисора.

Поединок получился зрелищным, Паркер отправлял Чисору на настил ринга трижды, но каждый раз Дерек подымался. В итоге боксеры сражались до самого финального гонга, после которого рефери объявил, что по единогласному решению судей победителем стал Джозеф Паркер (114-112, 115-110, 115-111).

Таким образом Чисора не смог взять реванш за поражение в бою, который состоялся в мае 2021 года. После этого Дерек опубликовал пост у себя в Instagram, где развеял слухи о возможном завершении карьеры.

"На**й завершение карьеры. Я вернусь летом, с*ка"

Коротко и лаконично. 37-летний боксер отказывается уходить на пенсию.

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