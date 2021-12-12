Ломаченко в ярком бою деклассировал Комми

В Нью-Йорке завершился поединок между Василием Ломаченко и Ричардом Комми.

На легендарной арене Мэдисон Сквер Гарден украинский бывший чемпион мира Василий Ломаченко провел второй бой в 2021 году, в котором его соперником стал ганский боксер Ричард Комми.

В первом раунде боксеры присматривались друг к другу, особо не нагнетая. Уже дальше украинский боксер включил скорость, которая значительно выше, чем у ганца. Ломаченко наносил мощные удары, проводил серию атак, а Ричарду оставалось лишь защищаться.

В четвертом раунде Комми включился в поединок, выступая первым номером. Василий позволил ему что-то создать, но и сам не забывал бить по Ричарду. В пятом раунде боя Ломаченко больше начал подключать левую руку, попадая по голове и корпусу гонца.

В шестом раунде ганец решил показать себя первым номером, пойдя в наступлении. Ему удалось провести несколько ударов по украинцу, но все они были в блок. Василий же развернул соперника и начал того избивать в углу. Ричарду становилось все тяжелее, но он выдерживал прессинг Ломаченко.

В седьмом раунде Комми оказался в нокдауне после пропущенного левого силового от Василия. Ричард сумел вернуться в бой, однако Василий не собирался снижать темп, нанеся второй силовой раунд, после того у ганца подкосились ноги. Ломаченко обратил внимание на угол Ричарда, однако те не стали останавливать поединок.

Перед началом восьмого раунда врач осмотрел ганца, дав разрешение продолжить дальше. Сам раунд не был проведен на высоких скоростях: Ломаченко бил, а Ричард защищался, но до критических моментов не доходило.

В девятом раунде Комми впервые удивил украинца, проведя быструю серию ударов, которые заставили украинца отступать. Ломаченко под конец раунда ответил сопернику, но получил два замечания от арбитра: 1) за то, что прижал голову Ричарда вниз; 2) за удар после того, как арбитр остановил бой.

В чемпионских раундах боксеры показывали равный бой, особо без риска. Боксеры действовали аккуратно, но не забывали проводить атаки. В 12-м раунде Ломаченко решил давать Ричарда, загонять его в угол. Василий попал по сопернику, что тот повалился на украинца, но не на канвас. На последних секундах Ломаченко зажал того у канатов, но решил не добивать и дождаться гонга.

Победу единогласным решением судей одержал Ломаченко: 117-110, 119-108, 119-108.

isport.ua

Фото twitter.com/DAZNBoxing