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Ибрагимович: У "Манчестер Юнайтед" мелочный менталитет

  5   0 05.12.2021, 16:37 | Новости, Спорт
Ибрагимович: У "Манчестер Юнайтед" мелочный менталитет

Шведский форвард выступал в составе манкунианцев с 2016 по 2018 год.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями о периоде выступлений за "Манчестер Юнайтед".

По словам шведа, в английском клубе работают мелочные люди. Как-то сотрудники манкунианцев вычли фунт из его зарплаты за сок из мини-бара.

"Одно удивило меня: все думают о "Манчестер Юнайтед" как о ТОП-клубе, одном из самых богатых и могущественных в мире, и со стороны мне казалось, что это именно так. Но как только я оказался там, я обнаружил мелочный менталитет.

Однажды, находясь в отеле с командой перед игрой, я захотел пить, поэтому открыл мини-бар и выпил фруктового сока. Мы сыграли и поехали домой.

Прошло какое-то время. Пришла моя зарплата. Как правило, я ничего не проверяю. Делаю это, обычно, в конце года, когда подвожу итоги. Но в тот раз, сам не знаю почему, мне стало любопытно, и я понял, что они вычли фунт из моей ежемесячной зарплаты.

Я позвонил менеджеру команды и сказал: "Простите, почему вычли фунт из моей зарплаты?". Он сказал мне, что это из-за сока из мини-бара. "Здесь, если ты что-то заказываешь, ты должен за это платить", - сказал мне он. Я ответил: "Конечно, но я не поехал в отель по собственной инициативе. Я не был в отпуске. Это было мое рабочее место. Если мне нужно играть и я хочу пить, я должен пить. Я не могу выйти на поле обезвоженным", - The Athletic.

Напомним, 40-летний швед выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2016 по 2018 год.

Его контракт с миланским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. В текущей кампании он забил шесть голов и отдал две результативные передачи в 12 встречах.

Фото Getty Images

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