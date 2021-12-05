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Левандовски побил рекорд по выездным голам в Бундеслиге

  1   0 05.12.2021, 13:04 | Новости, Спорт
Левандовски побил рекорд по выездным голам в Бундеслиге

Роберт всем все доказывает на футбольном поле.

Недавнее поражение Роберта Левандовски в голосовании за Золотой мяч 2021 Лионелю Месси, похоже, только сильнее смотивировало поляка на новые голевые свершения.

В субботнем матче против дортмундской "Боруссии" именно два гола Левандовски принесли "Баварии" волевую победу над своим принципиальным соперником. А второй гол, который был забит с пенальти, стал особенным не только для самого Роберта, но и для истории Бундеслиги.

Все дело в том, что этот гол стал 118 для форварда в выездных играх немецкого чемпионата. Это позволило ему установить новый рекорд, который ранее принадлежал экс-футболисту "Шальке" и Кельна Клаусу Фишеру, на счету которого 117 результативных ударов на выезде, сообщает BT Sport.

Улучшить этот показатель Роберт Леванголски, как его однажды назвал Томас Мюллер, сможет 14 декабря, когда "Бавария" отправится в гости к "Штутгарту".

Фото Getty Images

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