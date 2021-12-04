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Лапорта: Я не просил Месси играть бесплатно за "Барселону"

  15   0 04.12.2021, 21:05 | Новости, Спорт
Лапорта: Я не просил Месси играть бесплатно за "Барселону"

Функционер отметил характер переговоров с аргентинцем.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился подробностями переговоров с Лионелем Месси летом текущего года.

По слова функционера, он не просил аргентинского нападающего играть за "сине-гранатовых" бесплатно.

"В эфире радио у меня спрашивали: "Может ли Лео играть бесплатно за "Барсу?". Я не знал ответа и сказал, что может быть. Могу заявить, что я никогда не просил Месси играть бесплатно, тут он прав, Лионель лучший игрок мира. Мы знали, что он уже тогда получил серьезное предложение".

"Уверен, что такое предложение должно было исходить от него, а не от меня. Я никогда не говорил ничего подобного, и возникшие обсуждения стали результатом искажения информации", - цитирует Лапорту As.

Напомним, Месси покинул "Барселону летом" 2021 года. На правах свободного агента он перешел в "ПСЖ".

Фото Getty Images

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