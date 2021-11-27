Боссов "Ювентуса" подозревают в фальсификации финансовой отчетности

Прокуратура рассмотрит финансовую отчетность клуба с 2018 по 2021 год.

Итальянская прокуратура открыла ряд уголовных дел в отношении руководителей "Ювентуса". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, под следствием находятся президент "бьянконери" Андреа Аньелли, вице-президент туринского клуба Павел Недвед и бывший спортивный директор "Юве" Фабио Паратичи, ныне работающий в "Тоттенхэме".

Высшее руководство клуба обвиняют в фальсификации финансовой отчетности и отмывании денег на сумму в 50 миллионов евро.

Финансовая полиция Италии 26 ноября прибыла в штаб-квартиру "Ювентуса", чтобы собрать все необходимые документы. Прокуратура рассмотрит финансовую отчетность клуба с 2018 по 2021 год.

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