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Чемпіон НБА виграв в американському телешоу "Танці з зірками" (відео)

  6   0 23.11.2021, 17:30 | Новости, Спорт
Чемпіон НБА виграв в американському телешоу "Танці з зірками" (відео)

Чемпіон НБА 2016 року Іман Шамперт переміг у американському телешоу Танці з зірками.

Колишній спортсмен виступав там із професійною танцівницею Даніеллою Карагач, інформує Кореспондент.

 

Під час виступу у фіналі вони здобули максимальний бал за фокстрот під пісню Earth, Wind & Fire "Вересень".  

 

Нагадаємо, Шамперт виступав у НБА з 2011 по 2021 рік. Він грав за Нью-Йорк, Клівленд, Сакраменто, Х'юстон та Бруклін. У 2016 році Шамперт разом із Клівлендом став чемпіоном НБА.

Також зазначимо, що гравець став першим представником ліги, якому вдалося перемогти у шоу Танці з зірками.

Кореспондент

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