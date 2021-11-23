Чемпіон НБА виграв в американському телешоу "Танці з зірками" (відео)

Чемпіон НБА 2016 року Іман Шамперт переміг у американському телешоу Танці з зірками.
Колишній спортсмен виступав там із професійною танцівницею Даніеллою Карагач, інформує Кореспондент.
Під час виступу у фіналі вони здобули максимальний бал за фокстрот під пісню Earth, Wind & Fire "Вересень".
.@imanshumpert was left speechless after winning @DancingABC— SportsCenter (@SportsCenter) November 23, 2021
(via @Gleb_Savchenko) pic.twitter.com/Y3QfOSggdf
Нагадаємо, Шамперт виступав у НБА з 2011 по 2021 рік. Він грав за Нью-Йорк, Клівленд, Сакраменто, Х'юстон та Бруклін. У 2016 році Шамперт разом із Клівлендом став чемпіоном НБА.
Також зазначимо, що гравець став першим представником ліги, якому вдалося перемогти у шоу Танці з зірками.