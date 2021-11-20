"Челси" проявляет интерес к полузащитнику сборной Франции

Игрок "Монако" может перебраться в Англию.

Полузащитник Орельен Чуамени может сменить клубную прописку и перейти из "Монако" в "Челси".

Об интересе со стороны лондонского клуба к футболисту пишет авторитетный журналист Николо Скира.

Но приобрести 21-летнего игрока будет достаточно тяжело, потому что также заинтересованность в его приобретении проявляют "Бавария", "Ювентус", "Реал Мадрид" и "Ливерпуль".

В этом сезоне Чуамени дебютировал в составе сборной Франции, за которую уже провел семь поединков, в том числе и против сборной Украины.

Фото FootballHD