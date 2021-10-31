Аллегри закрыл футболистов "Ювентуса" на клубной базе

Игроки "бьянконери" будут интенсивно готовиться к матчам с "Зенитом" и "Фиорентиной".

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри принял решение закрыть футболистов своей команды на тренировочной базе клуба. Об этом сообщает Sky Italia.

По информации источника, в период с 1 по 6 ноября первая команда "бьянконери" будут полностью сосредоточена на подготовке к ближайшим матчам. Никто из игроков не сможет покинуть базу в этот период.

Отмечается, что Аллегри пошел на такой шаг, чтобы оградить футболистов от влияния прессы на фоне неудовлетворительных результатов в последних поединках.

Напомним, 30 октября "бьянконери" уступили "Вероне" (1:2) в Серии А. В данный момент туринский клуб располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 15 баллов.

Во вторник, 2 ноября, "Ювентус" сыграет против "Зенита" в Лиге чемпионов. Спустя четыре дня подопечные Аллегри встретятся с "Фиорентиной" в рамках Серии А.

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