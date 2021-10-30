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Клопп: Салах - лучший игрок в мире сейчас

  15   0 30.10.2021, 16:37 | Новости, Спорт
Клопп: Салах - лучший игрок в мире сейчас

Тренер "Ливерпуля" лестно высказался о нападающем своей команды.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своего нападающего Мохамеда Салаха, назвав его сильнейшим игроком в мире на данный момент.

"Я вижу его каждый день, и для меня он лучший игрок в мире сейчас. У него невероятная стабильность, он становится лучше.

32-33 года - лучший возраст футболиста. Мохамед приближается к тому этапу, когда ты лучше понимаешь игру, лучше видишь поле и моменты еще задолго до того, как они произойдут", - приводит слова Клоппа Anfield Watch.

Напомним, что в текущем сезоне Салах провел в составе "Ливерпуля" во всех турнирах 12 матчей, в которых отличился 15 забитыми мячами.

Фото Getty Images

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