Усик заступился за Джошуа, которого раскритиковали после боя

Украинец поделился мнением о титульном поединке.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик встал на защиту Энтони Джошуа, которого раскритиковали после очного поединка.

По мнению украинского боксера, Джошуа показал достойное выступление, но ему удалось превзойти его.

"Грустно слышать, как выступление Джошуа оценивают слишком строго, ведь я находился с ним в ринге, и могу сказать, что он был очень хорош. Я не знаю, где люди находят почву для критики. Это вправду был великолепный бой".

Усик также рассказал о своих эмоциях после чемпионского боя.

"Сейчас я готовлюсь к еще одному сложному поединку с ним в следующем году. Я должен быть в своей лучшей форме, чтобы сохранить титулы. На следующий день после завоевания чемпионских поясов в супертяжелом весе я чувствовал спокойствие. Теперь, спустя месяц, я ощущаю то же самое.

Я очень горд быть новым чемпионом, но в первую очередь я сосредоточен на том, чтобы проживать свою жизнь и продолжать упорно тренироваться в зале в ожидании реванша", - сказал Усик в интервью DAZN.

Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Ожидается, что боксеры проведут реванш в начале 2022 года.

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