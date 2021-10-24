Кроос может продолжить карьеру в чемпионате Англии

В услугах опытного хавбека заинтересован местный гранд.

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, на трансфер 31-летнего немца нацелился "Манчестер Сити". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола лично заинтересован в подписании Крооса.

Специалист уверен, что несмотря на солидный возраст, Кроос будет полезен команде в течение следующих сезонов.

В текущей кампании немец провел всего три матча за "Реал" и не отметился результативными действиями. Он был вынужден пропустить ряд поединков из-за проблем со здоровьем.

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