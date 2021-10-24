Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:32

На трассе Киев - Черкассы произошло жуткое ДТП, погиб отец двух детей

12:05

В Украине за сутки сделали 177 тысяч прививок

11:33

Лапорта - об уходе Месси: Рад, что принял решение во благо "Барселоны"

11:06

На автогонках в США погибли двое детей

10:34

Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

10:07

Япония следит за военными кораблями России и Китая в Тихом океане

09:35

В Херсонской области внедорожник врезался в дерево. Погибли четыре человека

09:08

В Украине почти 20 800 новых случаев COVID

08:36

Боевики обстреливали Донбасс из запрещенного оружия: двое бойцов ранены

08:09

Ученые доказали, что COVID-19 бьет по памяти даже через месяцы: люди не могут думать

07:10

Усик и Джошуа могут провести реванш в марте

06:11

Назван неожиданный признак избытка холестерина в крови

05:12

Ford придумал выдвижные выхлопные трубы

04:13

Анджелину Джоли заподозрили в отношениях сразу с двумя мужчинами

03:05

В Африке нашли гигантскую сову, которую люди не видели 150 лет

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

Лапорта - об уходе Месси: Рад, что принял решение во благо "Барселоны"

  6   0 24.10.2021, 11:33 | Новости, Спорт
Лапорта - об уходе Месси: Рад, что принял решение во благо "Барселоны"

Функционер отметил, что ни один игрок не может стоять выше клуба.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в очередной раз затронул тему ухода нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба.

По словам функционера, чтобы получить деньги на продление контракта с аргентинцем, "сине-гранатовым" пришлось согласиться на сделку Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC. Компания хотела купить 10% коммерческих прав чемпионата Испании за 2,7 млрд евро. Сделка была бы рассчитана на 50 лет.

Но спустя некоторое время "Барселона" отказалась от участия в сделке. Лапорта отметил, что не мог принять предложение в том виде, в каком оно сформулировано.

"Я не лгал, когда говорил, что мы продвигаемся в вопросе продления контракта с Месси. Мы договорились об условиях и пожали руки. Но затем Ла Лига сказала "нет". Уход Месси - одно из самых трудных решений, которые мне пришлось принять. Но я не мог закладывать коммерческие права клуба на 50 лет.

Для меня "Барселона" выше игроков и президентов. Я доволен тем, что принял решение во благо клуба, но мне грустно, ведь я хотел, чтобы Лео остался", - цитирует Лапорту Marca.

Фото Getty Images

Лента статей

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (592)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]