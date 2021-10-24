Лапорта - об уходе Месси: Рад, что принял решение во благо "Барселоны"

Функционер отметил, что ни один игрок не может стоять выше клуба.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в очередной раз затронул тему ухода нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба.

По словам функционера, чтобы получить деньги на продление контракта с аргентинцем, "сине-гранатовым" пришлось согласиться на сделку Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC. Компания хотела купить 10% коммерческих прав чемпионата Испании за 2,7 млрд евро. Сделка была бы рассчитана на 50 лет.

Но спустя некоторое время "Барселона" отказалась от участия в сделке. Лапорта отметил, что не мог принять предложение в том виде, в каком оно сформулировано.

"Я не лгал, когда говорил, что мы продвигаемся в вопросе продления контракта с Месси. Мы договорились об условиях и пожали руки. Но затем Ла Лига сказала "нет". Уход Месси - одно из самых трудных решений, которые мне пришлось принять. Но я не мог закладывать коммерческие права клуба на 50 лет.

Для меня "Барселона" выше игроков и президентов. Я доволен тем, что принял решение во благо клуба, но мне грустно, ведь я хотел, чтобы Лео остался", - цитирует Лапорту Marca.

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