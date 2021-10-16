Дани Алвес хочет вернуться в "Барселону"

38-летний футболист желает помочь своему бывшему клубу.

Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес изъявил желание вернуться в каталонский клуб.

Ранее в сентябре 38-летний футболист расторг контракт с "Сан-Паулу" из-за задолженностей по зарплате и сейчас пребывает в статусе свободного агента. К новому клубу бразилец сможет присоединиться с 1 января.

Тем не менее Алвес уже сейчас связался с руководством "Барселоны" и предложил свои услуги, сообщив, что в данной ситуации деньги будут для него не главным и он готов согласиться на низкую зарплату.

Каталонский клуб пока взял время, чтобы обдумать предложение бразильского ветерана, сообщает AS.

Напомним, что Дани Алвес выступал за "Барселону" с 2008 по 2016 года. С каталонцами бразилец шесть раз становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Фото Eurosport