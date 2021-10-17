Хирн: Прямо сейчас Фьюри лучший, но Джошуа одолеет его

Британский промоутер уверен в своем подопечном.

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность, что его подопечный способен одолеть обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри в случае их поединка.

Британский менеджер не отрицает, что на данный момент именно Фьюри является лучшим супертяжеловесом, но все же ставит своего клиента выше.

"Я считаю, что Энтони Джошуа - лучший супертяжеловес в мире, и уверен, что он одолеет Тайсона Фьюри. Но прямо сейчас, когда вы смотрите на то, что произошло за последние пару недель, Фьюри, пожалуй, лучший. Трудно спорить с тем, что это не так. Но он побил одного серьезного парня за три года.

Я видел, что он поднялся на несколько позиций в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории после победы над Уайлдером в последнем бою. Я просто думаю, что пока он не сразится с другими претендентами в дивизионе, будет трудно понять, насколько он хорош. Он действительно силен, мы это знаем, но я думаю, что для того, чтобы быть выдающимся бойцом, нужно побеждать претендентов и чемпионов дивизиона", - приводит слова Хирна Metro.co.uk.

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