"Манчестер Сити" планирует заключить долгосрочный контракт с Фоденом

Стороны хотят продолжить сотрудничество.

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден продолжит выступать за английский клуб.

Как сообщает Goal, руководство "горожан" намерено предложить англичанину контракт сроком до лета 2027 года.

Фоден, в свою очередь, желает продолжить играть за "Манчестер" Сити в будущем.

Ожидается, что 21-летний футболист подпишет соглашение после того, как вернется после перерыва на игры сборных.

В текущем сезоне Фоден провел три матча в чемпионате Англии, в которых забил один гол.

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