Маротта признался, о каком несостоявшемся трансфере он сожалеет больше всего

Генеральный директор Интера вспомнил, кого он мог подписать, но не стал.

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта вспомнил, что во времена работы в "Ювентусе" он мог подписать Эрлинга Холанда всего за 2,5 миллиона евро. Однако "бьянконери" готовы были подписать норвежца только для молодежной команды.

"Одно из моих главных разочарований - сделка по Холанду. Когда я работал генеральным директором "Ювентуса", у нас был шанс его подписать из "Мольде" за 2,5 млн евро. Мы были близки".

"Может ли Холанд сегодня оказаться в Италии? Я бы сказал: абсолютно нет. Сегодня у нас чемпионат-трамплин, а не чемпионат-цель. Здесь вы можете потрогать чемпионов ограниченный промежуток времени, потом они отправляются на поиски зарплат выше того, что можно заработать в Италии" - цитирует Маротту Sky Sports Italia.

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