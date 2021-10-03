Пике: Тяжелые времена, раньше "Барселон"а через такое не проходила

Защитник каталонцев высказался о текущем положении дел в клубе.

Защитник "Барселоны" Жерар Пике после поражения от Атлетико (0:2) в чемпионате Испании прокомментировал ситуацию в клубе.

По словам старожила команды, сейчас проблем в стане "блаугранас" хватает, с чем раньше каталонцы не сталкивались.

"Это сложная ситуация. Мы страдаем, я должен быть честен в этом. У нас проблема не одна, их несколько. Несмотря на это, думаю, мы все исправим.

Сейчас тяжелые времена, раньше "Барселона" через такое не проходила. Тем не менее атмосфера в раздевалке очень хорошая. Мы хотим изменить ситуацию", - приводит слова Пике Football Espana со ссылкой на Movistar+.

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