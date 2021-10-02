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Тухель назвал причину спада "Челси"

  19   0 02.10.2021, 12:32 | Новости, Спорт
Тухель назвал причину спада "Челси"

Специалист знает подход, как вернуть клуб на победный путь.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель высказался о последних результатах команды.

По словам немецкого специалиста, футболисты имеет психологическую усталость после ряда тяжелых матчей.

"У нас на плечах определенный груз, наверное, это психологическая усталость, или это идет от наших собственных ожиданий. Несколько лет назад мне сказали, что если игроки попали в такую ситуацию, то можно угрожать им или пытаться успокоить их, но в 99 процентах случаев лучше их успокоить. Я никогда не забуду этот совет".

"Важно всех успокоить, верить в то, что мы делаем. Клубу нужна поддержка, футболисты тоже должны поддерживать друг друга, тогда мы найдем выход из ситуации", - сказал Тухель в эфире Sky Sports.

Напомним, в последних двух играх "Челси" проиграл "Манчестер Сити" (0:1) и "Ювентусу" (0:1). 

В следующем матче лондонский клуб сыграет против "Саутгемптона" в рамках чемпионата Англии. Поединок состоится в субботу, 2 октября.

isport.ua
Фото Eurosport

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