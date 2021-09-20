Віктор Хлус – в нападі, Віктор Леоненко – на тренерському містку. В Києві відбувся футбольний турнір "Золота осінь" (відео)

Вихідні в Києві були щедрими на спортивні події. Місцеве "Динамо" в наднапруженому протистоянні тільки на сьомій доданій арбітром хвилині здолало "Олександрію", багатотисячний забіг влаштували шанувальники марафону. Було ще багато цікавого, але особливе місце в розкладі столиці України зайняло справжнє спортивне свято, яке відбулося на прекрасному майданчику для міні футболу Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

В суботу, 18 вересня 2021року, завдячуючи зусиллям президента Асоціації ветеранів футболу м.Києва та Київської області Віктору Хлусу та капітану команди збірна "Ветеранів прокуратури" Петру Візнюку, відбувся турнір "Золота осінь", в якому взяли участь команди Зірок українського футболу, ФК "Акули пера та бізнесу", а також збірні команди "Ветерани прокуратури" та "Ветерани ЗСУ", інформує UAINFO.org.

Окрему подяку від гравців всіх команд за підтримку цього турніру та багаторічну допомогу в організації та проведенні футбольних зустрічей отримав голова первинної профспілкової організації "Енергоатому" Олексій Лич.

Перед початком матчів всі футболісти, гості, вболівальники та журналісти виконали разом із солістами оркестру університету гімн України.

Виконання гімну та підняття прапора

З вітальним словом до всіх присутніх звернувся капітан футбольної команди збірної "Ветеранів ЗСУ", начальник центрального управління інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ генерал-майор Олександр В'юнник. Він побажав всім бути переможцями та запросив до гри.

Тож, після цього, команди вийшли на футбольне поле. Ніхто не мав наміру "відбувати номер", тому кожна гра була напруженою до останньої секунди, а перше місце команда "Зірки українського футболу" змогла вибороти тільки в останньому матчі зі збірною "Ветеранів прокуратури" (3:1), перед тим зігравши внічию з ФК "Акули пера і бізнесу" (0:0) та обігравши збірну "Ветеранів ЗСУ" (3:1).

Тренерский штаб зірок.

Були не тільки командні відзнаки та перемоги, але й призи окремим гравцям в складі різних збірних. Так цінним подарунком був відзначений найдосвідченіший гравець зі складу всіх команд - Олександр Дамін. Чемпіон СРСР та володар Суперкубка УЄФА (1975), дворазовий срібний призер чемпіонату СРСР (1972, 1973) вийшов на футбольне поле в цей день, маючи за плечима 69 років!!! Він не тільки відіграв всі матчі, а й поставив жирну крапку в матчі зі збірною "Ветеранів прокуратури", забивши останній гол турніру!

"Ці хлопці - фанати футболу, тому в них все добре виходить. Але нас обіграти важко, адже ми виграємо за рахунок досвіду. А взагалі перемогла дружба. Це чудово, що ми зібрались і пограли разом. Це - наше життя", - сказав Дамін.

Також особливим подарунком був нагороджений капітан збірної "Ветерани прокуратури" Петро Візнюк. За рішенням капітанів команд та арбітрів він був визнаний найкращим гравцем з тих, хто приймав участь у футбольних матчах.

"Змагання мають виключно дружній характер. Гра вдалася, дякуючи Богу, ми мали чисто футбольну погоду. А також - виключно дружню атмосферу. Я думаю, що всі отримали задоволення, в тому числі від самої гри", - сказав Візнюк.

Але найголовніший підсумок турніру "Золота осінь" - відсутність травм!

Не зважаючи на той факт, що регламентом проведення спортивних змагань на поле могли вийти тільки ті футболісти, які перетнули межу у 45 років, жодному з гравців, які приймали участь в турнірі, медична допомога так і не знадобилася. Всі отримали заряд бадьорості, натхнення та позитивних емоцій!

Тож, в наступному році на нас чекає ще більш яскравий турнір, участь в якому хочуть взяти не тільки ці чотири команди!

"Хотів би подякувати і збірній прокуратури, і Збройних Сил України. Вони бились до останнього. А місце - не має значення. Важливим є лише те, що ти взяв участь", - запевнив капітан футбольної команди "Акули пера та бізнесу", головний редактор інтернет-порталу UAINFO.org Сергій Палєха.





Інформаційний спонсор турніру "Золота осінь" - інтернет-портал UAINFO.org.

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