Агент Ибрагимовича рассказал, когда швед уйдет на пенсию

Райола отметил, что швед не покинет футбол даже после завершения профессиональной карьеры.

Мино Райола, агент нападающего Милана Златана Ибрагимовича, рассказал о планах футболиста на дальнейшую карьеру.

39-летний футболист пока не планирует завершать карьеру, но Райола рассказал, при каком условии он повесит бутсы на гвоздь.

"Посмотрим, что Златан захочет сделать в июне. Он всегда принимает решение год за годом, без спешки.

Конечно, в тот день, когда он не будет чувствовать себя ключевым игроком команды, Ибра уйдет на пенсию и начнет новую главу в качестве директора клуба", - приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Напомним, Златан Ибрагимович пропустил стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля (2:3) из-за повреждения. Впереди у "россонери" поединок против Ювентуса в Серии А, но велика вероятность, что швед пропустит и его.

Отметим, что контракт шведского футболиста с Миланом рассчитан до лета 2022 года.

Фото Football.ua