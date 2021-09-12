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Соломон пропустит матч против "Шерифа" из-за религиозного праздника

  5   0 12.09.2021, 16:01 | Новости, Спорт
Соломон пропустит матч против "Шерифа" из-за религиозного праздника

В прошлом году хавбек по этой же причине пропустил поединок против Олимпика.

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон не сможет помочь "Шахтеру" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против молдавского "Шерифа".

Как сообщает Ynet, израильтянин вынужден пропустить игру из-за религиозного праздника Йом Кипур, который отмечается 15 и 16 сентября. Во время этого праздника нельзя есть, пить и работать.

Матч против "Шерифа" состоится в среду, 15 сентября, в Тирасполе.

Отметим, что в прошлом году по этой причине Соломон пропустил поединок против "Олимпика" в чемпионате Украины.

Фото ФК Шахтер Донецк

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