Соломон пропустит матч против "Шерифа" из-за религиозного праздника

В прошлом году хавбек по этой же причине пропустил поединок против Олимпика.

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон не сможет помочь "Шахтеру" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против молдавского "Шерифа".

Как сообщает Ynet, израильтянин вынужден пропустить игру из-за религиозного праздника Йом Кипур, который отмечается 15 и 16 сентября. Во время этого праздника нельзя есть, пить и работать.

Матч против "Шерифа" состоится в среду, 15 сентября, в Тирасполе.

Отметим, что в прошлом году по этой причине Соломон пропустил поединок против "Олимпика" в чемпионате Украины.

Фото ФК Шахтер Донецк