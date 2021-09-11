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Скрипник мог возглавить сборную Украины

  8   0 11.09.2021, 19:34 | Новости, Спорт
Скрипник мог возглавить сборную Украины

Наставник заинтересовал УАФ.

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник мог сменить Андрея Шевченко на посту главного тренера национальной сборной.

Наставнику луганского клуба предлагали возглавить сборную после того, как Ребров не смог покинуть катарский "Аль-Айн".

Тем не менее, Скрипник отверг предложение ассоциации, обратив внимание на действующий контракт с Зарей. По информации журналиста телеканала Футбол 1 Богдана Тимовчака, специалисту предлагали совмещать оба поста, однако и такой вариант Скрипник отверг из-за возможного конфликта интересов.

Фото Football.ua

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