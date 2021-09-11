"Барселона" определилась с заменой Альбе

"Сине-гранатовые" готовы подписать игрока из стана конкурирующего клуба.

Защитник "Барселоны" Жорди Альба может покинуть клуб в ближайшее время.

Руководство "сине-гранатовых" уже начало поиски 32-летнему игрока. По информации Todofichajes, представители "Барселоны" обратили внимание на защитника мадридского "Атлетико" Ренана Лоди.

Каталонцы считают, что 23-летний защитник сумеет заменить испанского ветерана, усилив линию обороны команды.

В прошлом сезоне Лоди провел 33 матча, в которых забил гол и выполнил две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость Лоди в 25 миллионов евро.

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